Rússia retirou praticamente todo o seu pessoal da central iraniana de Bushehr

A Rússia retirou quase todo o seu pessoal da instalação nuclear de Bushehr, no Irã, construída e operada com a assistência de Moscou. Cento e oito pessoas deixaram a instalação nesta segunda-feira (13), segundo o diretor-geral da Rosatom, Alexei Likhachev.
"Cento e oito pessoas estão a caminho de Isfahan; tudo está ocorrendo conforme o planejado", disse Likhachev a jornalistas, incluindo da AFP, acrescentando que "vinte pessoas permanecem na instalação", entre elas gerentes e operadores de equipamentos, após esta "rotação final".
