Rússia retira funcionários de usina no Irã após bombardeio dos EUA e Israel

A empresa estatal nuclear da Rússia Rosatom afirma que o risco de um acidente nuclear na usina de Bushehr, no Irã, está aumentando, enquanto evacua o local. Segundo a Al Jazeera, a companhia já retirou mais de 198 funcionários da usina nuclear neste sábado (4). A empresa vem retirando trabalhadores desde que a guerra no Irã começou, no fim de fevereiro.

A última evacuação foi planejada antes de a Agência Internacional de Energia Atômica afirmar no X que um dos funcionários da usina foi morto por um fragmento de projétil. A agência acrescentou que um edifício no local foi afetado por ondas de choque e fragmentos. O chefe da Rosatom, Alexei Likhachev, disse que o funcionário que foi morto era um cidadão iraniano.

Anteriormente, Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, alertou que os ataques dos EUA e de Israel perto da usina nuclear de Bushehr neste sábado representam riscos significativos para o Irã e a região do Golfo em geral.

A Rússia emitiu nota condenando o ataque EUA-Israel à usina nuclear de Bushehr, e pediu que essas ações às instalações nucleares cessem imediatamente. "Condenamos fortemente este ato maligno, que resultou em perda de vidas", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. "Os ataques às instalações nucleares iranianas, incluindo a usina nuclear de Bushehr, devem cessar imediatamente", acrescentou.