Rússia não exibirá equipamentos militares no desfile do Dia da Vitória deste ano

A Rússia não exibirá equipamentos militares no desfile que comemora o 81º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, anunciou o Ministério da Defesa nesta quarta-feira (29).

A decisão de realizar um desfile reduzido no dia 9 de maio ocorre mais de quatro anos após o início da ofensiva russa na Ucrânia, um conflito que matou centenas de milhares de pessoas e consumiu enormes recursos econômicos.

Nos últimos meses, o exército de Kiev intensificou seus ataques de longo alcance contra alvos energéticos e militares muito além das linhas de frente, enviando regularmente esquadrões de drones em direção à capital, Moscou.

"Diante dessa ameaça terrorista, todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para minimizar o perigo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a jornalistas.

Diversas escolas militares, corpos de cadetes, "assim como a coluna de equipamentos militares, não participarão do desfile militar deste ano devido à atual situação operacional", afirmou o Ministério da Defesa no Telegram.

O desfile contará com representantes de todos os ramos das forças armadas, além de vídeos de soldados "executando tarefas na área da operação militar especial", termo usado para se referir ao conflito na Ucrânia, afirmou ele.

Também está prevista uma demonstração de acrobacias aéreas.