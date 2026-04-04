Rússia e Ucrânia trocam ataques mortais; Zelensky viaja à Turquia

Rússia e Ucrânia trocaram ataques mortais durante a madrugada e a manhã deste sábado, 4, matando 10 pessoas e ferindo várias dezenas, disseram autoridades de ambos os lados.

Os ataques ocorreram enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, viajava para Istambul, na Turquia, para conversas com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ele também se encontrará com o Patriarca Ecumênico Bartolomeu, líder dos cristãos ortodoxos orientais.

"Estamos trabalhando para fortalecer nossa parceria para garantir a proteção real das vidas, promover a estabilidade e garantir a segurança na Europa e no Oriente Médio. Esforços conjuntos sempre produzem os melhores resultados", disse Zelensky em postagem no Telegram após chegar a Istambul.

A Rússia disparou 286 drones contra a Ucrânia durante a noite, dos quais 260 foram abatidos, disse a Força Aérea Ucraniana em comunicado.

Cinco pessoas - três mulheres e dois homens - foram mortas na cidade de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, e outras 19 ficaram feridas, disse o chefe da administração militar regional Oleksandr Hanzha.

Enquanto isso, o chefe instalado pela Rússia na região ocupada de Luhansk, Leonid Pasechnik, disse que as forças ucranianas atingiram a infraestrutura ferroviária na região e casas particulares, matando uma família de três pessoas - um casal e seu filho de 8 anos.