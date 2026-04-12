Rússia e Ucrânia trocam acusações de violação de cessar-fogo de Páscoa anunciado por Putin

Rússia e Ucrânia acusaram uma à outra neste domingo, 12, de violação do cessar-fogo de Páscoa anunciado pelo Kremlin, em meio à celebração do feriado da Páscoa ortodoxa apesar da guerra, que já dura quatro anos.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou na quinta-feira uma trégua de 32 horas durante o período de celebrações, determinando a suspensão das hostilidades das 16 horas de sábado até o fim de domingo, no horário local.

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou que respeitaria a medida, mas advertiu que responderia rapidamente a qualquer violação.

As Forças Armadas da Ucrânia, no entanto, informaram ter registrado 2.299 violações até a manhã deste domingo, incluindo ataques, bombardeios e lançamentos de drones de curto alcance. Segundo o comunicado, não houve uso de drones de longo alcance, mísseis ou bombas guiadas.

Já o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter contabilizado 1.971 violações por parte da Ucrânia, incluindo ataques com drones.