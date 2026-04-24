Rússia e Ucrânia anunciam troca de 193 prisioneiros de cada lado

Rússia e Ucrânia anunciaram, nesta sexta-feira (24), a troca de 193 prisioneiros de guerra de cada lado. O exército russo afirmou que os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos mediaram a troca.

"Atualmente, os militares russos estão em Belarus, onde recebem a assistência psicológica e médica necessária", declarou o exército russo em um comunicado divulgado no aplicativo Max.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmou o retorno dos 193 combatentes.

"Eles defenderam a Ucrânia em várias frentes. Entre eles estão aqueles contra os quais a Rússia iniciou processos criminais, assim como feridos", afirmou no X.

Esta é a segunda operação desse tipo neste mês: em 11 de abril, Rússia e Ucrânia trocaram 175 prisioneiros de guerra de cada lado, poucas horas antes da entrada em vigor de uma trégua de Páscoa.

As trocas de prisioneiros e corpos são o único resultado concreto de várias rodadas de negociações diretas entre os dois países, organizadas desde 2025 sob pressão dos Estados Unidos.

Essas negociações, mediadas pelos EUA, estão paralisadas desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada no final de fevereiro por bombardeios dos EUA e de Israel contra o Irã.

A ofensiva russa contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, é o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortes em ambos os países, segundo estimativas.