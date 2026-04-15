Rússia diz que fábricas de drone da Europa podem ser alvos legítimos por cooperar com Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia criticou nesta quarta-feira, 15, o aumento da produção e do fornecimento de drones por países europeus, ameaçando fábricas da União Europeia e parceiros como alvos potenciais para as forças armadas russas.

"Consideramos esta decisão da UE um passo deliberado que leva a uma escalada acentuada da situação militar e política em todo o continente europeu e à transformação gradual desses países em uma retaguarda estratégica para a Ucrânia", disse o ministério.

O Kremlin também chamou o aumento significativo na produção de veículos aéreos não tripulados (VANTs) de "cenário de ataques terroristas" contra a Rússia.

Na rede X, o representante de alto escalão de segurança de Moscou, Dmitry Medvedev, escreveu que as declarações do Ministério da Defesa devem ser tomadas ao pé da letra: "A lista de instalações europeias que fabricam drones e outros equipamentos é alvo potencial para as forças armadas russas. Quando os ataques se tornarem realidade depende do que vier a seguir. Durmam bem, parceiros europeus!", disse.