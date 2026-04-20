Rússia anuncia detenção de alemã que carregava bomba na mochila

Uma alemã que levava uma bomba de fabricação caseira na mochila destinada a um "atentado planejado" pela Ucrânia foi detida, anunciou nesta segunda-feira (20) o Serviço de Segurança Federal (FSB) da Rússia.

Um cidadão de um país da Ásia Central, que atuava sob ordens da Ucrânia, convenceu a mulher, "nascida em 1969" e que não teve a identidade revelada, a participar no complô, acrescentou o FSB, citado pelas agências estatais de notícias.

Segundo os serviços de segurança, o artefato explosivo de fabricação caseira deveria ser detonado perto de uma instalação das forças de segurança na cidade de Piatigorsk, no Cáucaso.

O FSB acrescentou que identificou um cidadão de uma das repúblicas da Ásia Central "nascido em 1997". Ele é acusado de ser quem deveria detonar o artefato explosivo à distância, "enquanto a mulher deveria morrer no ato".

O artefato continha uma carga equivalente a 1,5 quilo de TNT, segundo o FSB. As autoridades russas afirmaram que a explosão foi evitada graças a interferências eletrônicas.

Imagens da suposta detenção divulgadas pela imprensa estatal mostram agentes de segurança russos armados se aproximando da mulher, que aparece deitada de bruços e vestida completamente de preto, em um estacionamento.

Outro vídeo mostra agentes encapuzados levando um homem para uma delegacia de polícia e a detonação controlada da mochila.