Resgate de baleia-jubarte avança com sucesso na Alemanha

Socorristas alemães conseguiram, nesta terça-feira (28), colocar em uma embarcação especial uma baleia?jubarte que estava encalhada há semanas, para levá-la a águas mais profundas.

A baleia, apelidada de "Timmy" pela imprensa alemã, e sua luta pela sobrevivência capturaram a atenção do país desde que ela ficou presa em um banco de areia perto da cidade de Lübeck, longe de seu habitat natural, no fim de março.

A mais recente operação de resgate, financiada por dois empresários, consiste em transportar o mamífero marinho em uma barcaça com um porão cheio de água, normalmente usada para transportar outras embarcações, da costa alemã do mar Báltico até águas mais profundas.

Nas primeiras horas desta terça-feira, os socorristas colocaram cintas ao redor da baleia e a guiaram por um canal especial escavado na areia para permitir que ela chegasse à barcaça, perto da ilha de Poel.

Depois de percorrer certa distância, a baleia, acompanhada por socorristas que nadavam ao seu lado, acelerou e acabou entrando na embarcação, provocando gritos de alegria entre a equipe de resgate e os que observavam da costa.

O plano agora é levar a barcaça até o mar do Norte e, se o animal estiver suficientemente forte, libertá-lo ali. Uma rede verde será usada para fechar a entrada da embarcação e evitar que o mamífero saia nadando antes da hora.

O animal foi visto pela primeira vez preso em um banco de areia em 23 de março. Em seguida, conseguiu se soltar por conta própria, mas voltou a ficar encalhado várias vezes.

Foram feitas várias tentativas de salvá-lo, incluindo a escavação de canais para facilitar sua saída, mas todas fracassaram.

No começo de abril, as autoridades abandonaram a operação por considerarem que não conseguiriam salvá-lo, mas isso provocou indignação entre a população e, no fim, permitiram que os empresários desenvolvessem um novo plano de resgate.

Alguns cientistas criticaram duramente a decisão de autorizar novas tentativas, por considerá-las arriscadas demais para a baleia e avaliarem como muito baixas as chances de sucesso.