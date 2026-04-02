Republicanos anunciam acordo que deve encerrar caos em aeroportos dos EUA

Os líderes republicanos do Congresso dos Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira um acordo para encerrar uma paralisação parcial do governo que provocou caos nos aeroportos.

O bloqueio orçamentário obrigou milhares de agentes de segurança de terminais aéreos a trabalhar sem receber o salário desde meados de fevereiro.

O acordo entre os líderes da Câmara dos Representantes e do Senado restabeleceria o financiamento da maior parte do Departamento de Segurança Interna (DHS) e deixaria para um projeto à parte os gastos relacionados à polícia migratória, que geraram mais conflito.

Isso representa uma mudança radical para os deputados republicanos, que rejeitaram dias atrás uma proposta semelhante apoiada pelo Senado, que reativaram sob pressão do presidente Donald Trump.

Segundo o acordo, o DHS seria financiado até o fim do ano fiscal, enquanto as agências que aplicam a política anti-imigração, em particular o Serviço de Imigração e Controle Aduaneiro (ICE), dependeriam de verbas aprovadas no ano passado.

"Ao adotar essa abordagem dupla, o Congresso republicano reabrirá totalmente o departamento" e "garantirá que todos os funcionários federais recebam seus salários", destacaram em comunicado conjunto o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder da maioria no Senado, John Thune. O compromisso poderia abrir caminho para uma votação amanhã.

Os democratas se opuseram ao financiamento do DHS e da polícia migratória após a morte de dois americanos em janeiro por agentes federais, em Minneapolis. Os democratas se negavam a apoiar o financiamento de agências de controle migratório sem novos limites às suas operações.