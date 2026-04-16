Repsol recupera controle de suas operações de petróleo na Venezuela

A empresa espanhola Repsol anunciou nesta quinta-feira (16) que alcançou um acordo com o governo venezuelano para "retomar o controle das operações" petrolíferas na Venezuela e "aumentar sua produção" em até 50% em um ano.

O acordo "permitirá retomar o controle das operações no ativo de petróleo da 'Petroquiriquire' e aumentar sua produção de petróleo no país", explicou a empresa em um comunicado. A nota afirma que a Repsol está "preparada para aumentar em 50% a produção bruta de petróleo no país em um prazo de 12 meses e triplicá-la nos próximos três anos", caso existam "as condições necessárias".

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia proibido a operação de empresas estrangeiras no setor de petróleo venezuelano, mas revogou a medida e concedeu novas licenças após derrubar Nicolás Maduro em janeiro durante uma operação militar.

A Repsol anunciou que o acordo garante "os mecanismos de pagamento", sem revelar mais detalhes.

A Venezuela tem uma dívida de bilhões de dólares com a Repsol e com o grupo italiano Eni.

Segundo dados da empresa, a produção de petróleo da Repsol na Venezuela chega atualmente a 45.000 barris por dia.