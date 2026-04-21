Rejeição a Trump é de 62% nos EUA em meio à guerra no Irã e crise com o Vaticano, diz pesquisa

A taxa de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve-se no nível mais baixo de seu mandato nos últimos dias, segundo levantamento da Reuters/Ipsos realizado em meio à guerra com o Irã e às discussões públicas com o Papa Leão XIV. A pesquisa mostrou que 36% dos norte-americanos aprovam o desempenho de Trump no cargo, porcentual igual ao mês anterior. O levantamento também informa rejeição de 62%.

Trump teve sua maior taxa de aprovação no atual mandato, 47%, logo após sua posse em 20 de janeiro de 2025. O presidente norte-americano tem estado sob pressão com a guerra contra o Irã, que elevou os preços da gasolina e trouxe pressões inflacionárias.

O levantamento apontou que 36% dos norte-americanos aprovam os ataques militares dos EUA contra o Irã, ante 35% em pesquisa de 10 a 12 de abril.

A pesquisa Reuters/Ipsos ouviu 4.557 adultos em todo o país.

O levantamento foi realizado online e tem margem de erro de dois pontos porcentuais.

A sondagem também registrou preocupações sobre o temperamento e a lucidez mental do presidente de 79 anos. Entre os entrevistados, 26% disseram considerar Trump "equilibrado".