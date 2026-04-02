Reino Unido reúne mais de 40 países para traçar maneiras de reabrir Estreito de Ormuz

O Reino Unido acusou o Irã nesta quinta-feira (2) de manter a economia mundial como refém, enquanto diplomatas de mais de 40 países realizaram conversas sobre maneiras de reabrir o Estreito de Ormuz, uma rota de navegação vital que foi bloqueada pela guerra EUA-Israel contra o Irã.

Os EUA não estão participando da reunião virtual, que ocorre depois que o presidente Donald Trump deixou claro que ele acha que garantir a via navegável não é tarefa americana. Trump também criticou os aliados europeus da por não apoiarem a guerra e renovou suas ameaças de retirar os EUA da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, disse que as conversas, que se concentram em meios políticos e diplomáticos em vez de militares, mostraram "a força de nossa determinação internacional" para reabrir o estreito.

"Vimos o Irã sequestrar uma rota de navegação internacional para manter a economia global como refém",frisou ela no início da reunião. Cooper comentou que picos "insustentáveis" nos preços do petróleo e dos alimentos estavam "atingindo famílias e empresas em todos os cantos do mundo". Fonte: Associated Press.