Reino Unido proíbe entrada do rapper Kanye West após falas antissemitas

O rapper americano Kanye West terá a entrada proibida no Reino Unido devido às suas falas antissemitas nos últimos anos, informou a BBC nesta terça-feira (7), motivo pelo qual o festival londrino em que ele deveria se apresentar foi cancelado, anunciaram os organizadores.

West, de 48 anos, havia apresentado na segunda-feira um pedido de visto para entrar no Reino Unido, que foi rejeitado com o argumento de que "sua presença não seria de interesse público", segundo a BBC, citando como fonte o Ministério do Interior.

O rapper havia afirmado nesta terça-feira, em uma coluna no The Wall Street Journal, que estava disposto a se reunir com membros da comunidade judaica britânica, como sinal de boa vontade e para "ouvi-los".

"Meu objetivo é ir a Londres e dar um show de mudança, levando unidade, paz e amor através da minha música", escreveu o cantor nesta coluna, intitulada "À aqueles a quem magoei".

"Sei que as palavras não são suficientes. Teria que demonstrar mudança com minhas ações. Se estiverem abertos, aqui estou", afirmou o rapper.

Os organizadores do Wireless Festival, onde Kanye West tinha três shows marcados entre os dias 10 e 12 de julho, anunciaram que o evento foi cancelado ao saber que o rapper não poderia se apresentar.

"Como resultado da proibição de sua entrada pelo Ministério do Interior, o Wireless Festival foi obrigado a ser cancelado", disseram os organizadores no Instagram.

O anúncio de sua participação no festival havia provocado indignação.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, havia qualificado sua presença como "profundamente preocupante" e vários representantes de organizações judaicas e o prefeito de Londres, Sadiq Khan, haviam protestado.

Além disso, patrocinadores do festival, entre eles a Pepsi e a Diageo, haviam anunciado sua saída do evento.

Ye, como o rapper passou a se chamar, perdeu, nos últimos anos, muitos seguidores e vários contratos comerciais após declarações antissemitas e racistas.

"Vejo coisas boas em Hitler. Amo os judeus, mas também amo os nazistas", chegou a dizer em 2023.

Em maio de 2025, ele lançou uma música intitulada "Heil Hitler", para comemorar o 80º aniversário da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

"Não peço nem compaixão, nem tratamento favorecido, embora aspire a merecer o perdão", escreveu West, invocando seu transtorno bipolar para justificar suas declarações racistas.

O ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, já havia adiantado que seu governo estava "estudando" a possibilidade de negar a entrada de West no Reino Unido.

O anúncio do cancelamento do festival acontece justamente quando a pré-venda de ingressos para o evento iria começar, nesta terça-feira.

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