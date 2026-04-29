Reino Unido expulsa diplomata russo em resposta a medida semelhante de Moscou

O Reino Unido anunciou, nesta quarta-feira (29), que convocou o embaixador russo para informá-lo de sua decisão de expulsar um diplomata de seu país, em resposta a uma medida semelhante tomada por Moscou em março contra um britânico acusado de espionagem.

"Condenamos veementemente a decisão injustificada tomada no mês passado pela Rússia de expulsar outro diplomata britânico, assim como a campanha pública de difamação que se seguiu", afirmou o Ministério das Relações Exteriores britânico em um comunicado.

"Esse comportamento é completamente inaceitável e não toleraremos qualquer assédio ou intimidação contra nosso corpo diplomático", acrescentou o ministério, que convocou o embaixador russo, Andrei Kelin, para informá-lo da revogação do credenciamento do diplomata.

Em 30 de março, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou a expulsão de um diplomata que atuava na embaixada britânica em Moscou, acusando-o de pertencer aos serviços de inteligência britânicos. Londres negou imediatamente a acusação.

As relações entre os dois países estão tensas desde o início da ofensiva russa lançada em fevereiro de 2022 contra a Ucrânia.

As expulsões recíprocas de diplomatas entre Moscou e Londres tornaram-se frequentes nos últimos anos.