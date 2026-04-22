Reino Unido e França liderarão conferência multinacional de planejamento militar sobre Ormuz

A França e o Reino Unido liderarão nesta quarta-feira (22) uma conferência multinacional com mais de 30 nações para avançar em um planejamento militar de reabertura do Estreito de Ormuz. Os estrategistas militares devem transformar o consenso diplomático em um plano detalhado para a importante rota marítima assim que as condições permitirem, após um acordo de cessar-fogo sustentável.

As sessões de planejamento baseiam-se no progresso alcançado na semana passada pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e pelo presidente francês, Emmanuel Macron, em uma cúpula internacional de 51 países em Paris, de acordo com comunicado do governo do Reino Unido.