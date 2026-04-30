Rei Charles III expressa 'solidariedade' com EUA no memorial de 11 de Setembro em NY

Charles III declarou sua "solidariedade inabalável ao povo americano" nesta quarta-feira (29) ao visitar o memorial às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York, como parte de sua visita de Estado focada em recompor os laços entre os dois aliados históricos.

A viagem de quatro dias, ofuscada pelas tensões em torno da guerra no Irã, começou em Washington com uma recepção calorosa do presidente Donald Trump ao monarca e sua esposa, a rainha consorte Camilla.

Em seu terceiro dia de visita de Estado, os reis depositaram uma coroa de flores no memorial aos quase 3.000 mortos há 25 anos nas Torres Gêmeas.

"Honramos a memória daqueles que tragicamente perderam suas vidas em 11 de setembro de 2001", diz a mensagem.

O casal se reuniu depois com socorristas, familiares de vítimas e organizações não governamentais. Também estiveram com o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que dirige o 9/11 Memorial & Museum.

A cerimônia também foi ocasião para um aperto de mãos com o novo prefeito da cidade, Zohran Mamdani. O encontro não estava previsto, segundo informou o próprio dirigente local no início da semana.

O rei também se referiu a um ataque com faca contra dois judeus em Londres e afirmou estar "profundamente preocupado, especialmente no que diz respeito ao impacto sobre a comunidade judaica", segundo um comunicado do Palácio de Buckingham.

Charles encerrou sua visita a Nova York em um evento de gala na casa de leilões Christie's. O foco do evento foram os laços culturais entre os dois lados do Atlântico e o trabalho de sua organização juvenil, The King's Trust.

Entre os presentes estavam a ex-editora da Vogue Anna Wintour, o cantor Lionel Richie e as estilistas Donatella Versace e Stella McCartney.

Na recepção, Charles afirmou que o vínculo entre o Reino Unido e os Estados Unidos é "uma relação baseada em sua criatividade, espírito empreendedor e valores compartilhados, lembrando-nos de que somos mais fortes juntos".

Mais cedo, ele discutiu possibilidades de investimento com líderes empresariais, incluindo a presidente da Alphabet (controladora do Google), Ruth Porat.

A rainha Camilla, por sua vez, celebrou o centenário do ursinho Pooh em uma biblioteca pública de Nova York durante um evento cultural com o escritor americano Harlan Coben e a atriz Sarah Jessica Parker.