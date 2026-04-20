Reconstrução de Gaza demandará aproximadamente US$ 71 bilhões na próxima década

As Nações Unidas e a União Europeia anunciaram, nesta segunda-feira (20), que serão necessários US$ 71,4 bilhões (R$ 355 bilhões, na cotação atual) para reconstruir a Faixa de Gaza durante a próxima década, segundo estimativas de um estudo realizado com o Banco Mundial.

"Esta avaliação considera os danos, as perdas econômicas e as necessidades de recuperação e reconstrução em Gaza após 24 meses de conflito", indicaram em um comunicado conjunto.

As instituições detalharam que, durante os primeiros 18 meses, serão necessários US$ 26,3 bilhões (R$ 130,7 bilhões) "para restabelecer os serviços essenciais, reconstruir infraestruturas principais e apoiar a recuperação econômica".

"Os danos materiais às infraestruturas são estimados em US$ 35,2 bilhões (R$ 175 bilhões), enquanto as perdas econômicas e sociais chegam a US$ 22,7 bilhões (R$ 113 bilhões)", detalha o comunicado, que indica, ainda, que os setores mais afetados são "a habitação, a saúde, a educação, o comércio e a agricultura".

A guerra em Gaza foi desencadeada após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.219 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

A campanha de represálias israelense causou ao menos 72.549 mortos em Gaza, em sua maioria civis, de acordo com um balanço divulgado no sábado pelo Ministério da Saúde de Gaza - território governado pelo Hamas -, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Segundo o estudo, no total, mais de 371.888 moradias e quase todas as escolas foram destruídas ou danificadas, mais de 50% dos hospitais estão fora de serviço e a economia encolheu 84% no território.

Aproximadamente 1,9 milhão de pessoas foram deslocadas, muitas delas várias vezes, e mais de 60% da população perdeu sua moradia.