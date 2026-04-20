Rapper D4vd é acusado pelo assassinato de uma adolescente nos EUA

D4vd durante audiência judicial nesta segunda-feira. TED SOQUI / POOL / AFP

O rapper americano D4vd foi acusado nesta segunda-feira (20) do assassinato de uma adolescente cujo corpo em decomposição foi encontrado em setembro de 2025 no porta-malas de um veículo registrado em nome do artista em Los Angeles.

O cantor de 21 anos, cujo nome real é David Anthony Burke, enfrenta múltiplas acusações pela morte de Celeste Rivas Hernández.

A acusação de homicídio vem acompanhada de circunstâncias agravantes que incluem "atos sexuais obscenos e lascivos com uma pessoa menor de 14 anos, bem como a mutilação de um cadáver", indicou o promotor do distrito de Los Angeles, Nathan Hochman.

Se for declarado culpado, Burke poderá enfrentar a pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A acusação ocorre após a prisão do cantor na quinta-feira passada, depois de sete meses de investigação.

Um advogado apresentou declarações de inocência em seu nome durante uma breve audiência judicial em Los Angeles nesta segunda-feira. "As provas neste caso demonstrarão que David Burke não assassinou Celeste Rivas Hernández nem causou sua morte", afirmaram anteriormente em comunicado as advogadas Blair Berk, Marilyn Bednarski e Regina Peter.

Foi ordenado que Burke comparecesse novamente ao tribunal na quinta-feira. Ele permanece sob custódia.

O corpo de Rivas Hernández foi encontrado esquartejado e em avançado estado de decomposição, dentro de sacos, no porta-malas de um Tesla pertencente ao cantor no dia 8 de setembro, um dia antes de ela completar 15 anos.

O veículo permaneceu estacionado na exclusiva área de Hollywood Hills por quase um mês antes de ser rebocado e levado a um depósito municipal de Hollywood. O cadáver foi descoberto porque vizinhos reclamaram do mau cheiro.

Rivas Hernández, que vivia em Lake Elsinore, a leste de Los Angeles, havia sido dada como desaparecida por sua mãe em 2024, quando tinha 13 anos. Sua relação com o rapper, no entanto, estava amplamente documentada nas redes sociais.

Romantic Homicide

Estrela em ascensão do rap, D4vd ficou famoso em 2022 quando sua música Romantic Homicide fez sucesso no TikTok. Em coletiva de imprensa na segunda-feira, o promotor de Los Angeles não detalhou as circunstâncias em que a jovem morreu.

Mas "existem provas materiais, bem como evidências forenses e digitais, que pretendemos apresentar ao tribunal para demonstrar essas acusações além de qualquer dúvida razoável", insistiu.

Segundo a investigação, a adolescente foi vista pela última vez em 23 de abril de 2025, quando se dirigia à residência de D4vd, em Hollywood Hills.

— Foi a última vez que tivemos certeza de que ela estava viva — explicou o chefe de polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, ao destacar que a investigação foi difícil.

— O considerável intervalo de tempo entre sua morte e a descoberta (do corpo) provocou a degradação ou desaparecimento de provas cruciais —ressaltou.