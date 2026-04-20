Rapper D4vd é acusado pelo assassinato de uma adolescente nos EUA

O rapper americano D4vd foi acusado nesta segunda-feira (20) do assassinato de uma adolescente cujo corpo em decomposição foi encontrado em setembro passado no porta-malas de um veículo registrado em nome do artista em Los Angeles.

O cantor de 21 anos, cujo nome real é David Anthony Burke, enfrenta múltiplas acusações pela morte de Celeste Rivas Hernández, disse a jornalistas o promotor do distrito de Los Angeles, Nathan Hochman.

A acusação de homicídio vem acompanhada de circunstâncias agravantes que incluem "atos sexuais obscenos e lascivos com uma pessoa menor de 14 anos, bem como a mutilação de um cadáver", indicou Hochman.

Se for declarado culpado, Burke poderá enfrentar a pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

O corpo de Rivas Hernández foi encontrado esquartejado e em avançado estado de decomposição dentro de um Tesla pertencente ao cantor no dia 8 de setembro, um dia antes de ela completar 15 anos.

O cadáver da adolescente foi descoberto em sacos no porta-malas dianteiro de um Tesla em um depósito municipal de Hollywood, após vizinhos reclamarem de um odor nauseante.

O veículo, registrado em nome de Burke no Texas, havia permanecido estacionado na exclusiva área de Hollywood Hills por quase um mês antes de ser rebocado.

Rivas Hernández, que vivia em Lake Elsinore, a leste de Los Angeles, havia sido dada como desaparecida por sua mãe em 2024, quando tinha 13 anos.

Sua relação com o rapper, no entanto, estava amplamente documentada nas redes sociais.

- "Romantic Homicide" -

Estrela em ascensão do rap, D4vd ficou famoso em 2022 quando sua música Romantic Homicide teve um sucesso fulminante no TikTok.

A acusação ocorre após a prisão do cantor na quinta-feira passada, depois de sete meses de investigação.

Sua defesa afirmou então que o cantor era inocente.

"As provas neste caso demonstrarão que David Burke não assassinou Celeste Rivas Hernández nem causou sua morte", afirmaram em comunicado as advogadas Blair Berk, Marilyn Bednarski e Regina Peter.

Em sua coletiva de imprensa na segunda-feira, o promotor de Los Angeles não detalhou as circunstâncias em que a jovem morreu.

Mas "existem provas materiais, bem como evidências forenses e digitais, que pretendemos apresentar ao tribunal para demonstrar essas acusações além de qualquer dúvida razoável", insistiu.

Segundo a investigação, a adolescente foi vista pela última vez em 23 de abril de 2025, quando se dirigia à residência de D4vd, em Hollywood Hills.

"Foi a última vez que tivemos certeza de que ela estava viva", explicou o chefe de polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, ao destacar que a investigação foi difícil.

"O considerável intervalo de tempo entre sua morte e a descoberta (do corpo) provocou a degradação ou desaparecimento de provas cruciais", ressaltou.

Vídeos mostram que Burke tem uma tatuagem em um de seus dedos que coincide com a que diz "Shhh", a mesma que o legista do condado de Los Angeles havia revelado que Rivas Hernández tinha no dedo indicador.

A descoberta do corpo em setembro obrigou D4vd a cancelar sua turnê mundial.