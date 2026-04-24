Quem é Paolo Zampolli, o aliado de Donald Trump que atacou brasileiras: "Raça maldita"

Assessor especial do presidente foi casado por quase 20 anos com a ex-modelo Amanda Ungaro. OLIVER BUNIC / AFP

Paolo Zampolli, empresário italiano radicado em Nova York e aliado de longa data de Donald Trump, está no centro de mais uma polêmica após a divulgação de declarações a contra cidadãs brasileiras. Em áudios e entrevistas recentes à imprensa italiana, o homem que apresentou Melania ao presidente dos EUA referiu-se às brasileiras como uma "raça maldita". O ataque ocorre em meio a uma disputa judicial com sua ex-esposa, a modelo brasileira Amanda Ungaro.

Quem é Paolo Zampolli?

Embora seu nome circule nos bastidores do mercado imobiliário e da moda, Zampolli é conhecido como o grande articulador de Donald Trump. Foi Zampolli quem trouxe a então modelo eslovena Melania Knauss para os Estados Unidos nos anos 90, por meio de sua agência, a ID Models. Foi ele também quem a apresentou a Trump em uma festa durante a Fashion Week de 1998.

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Atuou como embaixador da Dominica nas Nações Unidas e manteve-se como um "conselheiro informal" constante na órbita da família Trump.

O estilo Zampolli

Conhecido pelas festas em iates e coberturas em Manhattan.

Um homem de contatos que facilitava o acesso de Trump a modelos, investidores europeus e diplomatas.

Tensão com a Itália e a troca na Copa

Paolo Zampolli é enviado especial de Trump para assuntos globais. OLIVER BUNIC / AFP

A postura de Zampolli e do entorno de Trump também tem causado faíscas na Europa. Recentemente, compartilhou nas redes sociais uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, na qual admite ter sugerido que a Itália substitua o Irã na Copa do Mundo deste ano.

"Notícia real", escreveu Zampolli, que é nascido em Milão e vive desde os anos 1990 em território norte-americano.

A sugestão foi feita ao presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino. A Itália não se classificou para a Copa do Mundo pela terceira edição seguida.

Ainda conforme Zampolli, os quatro títulos mundiais da Itália (1934, 1938, 1982 e 2006) justificariam a inclusão da Azzurra.