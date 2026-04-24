Mundo

Conselheiro polêmico
Notícia

Quem é Paolo Zampolli, o aliado de Donald Trump que atacou brasileiras: "Raça maldita"

Nascido na Itália, assessor do presidente norte-americano recentemente sugeriu que a seleção italiana substitua o Irã na Copa do Mundo de 2026

Rodrigo Celente

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS