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Deportada dos EUA
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Quem é Amanda Ungaro, ex-modelo brasileira que foi casada com Paolo Zampolli, conselheiro de Trump que definiu mulheres do Brasil como "raça maldita"

Empresário e assessor especial de Donald Trump causou polêmicas ao xingar mulheres e afirmar que brasileiras são "programadas para causar confusão"

Zero Hora

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