Quem é Amanda Ungaro, ex-modelo brasileira que foi casada com Paolo Zampolli, conselheiro de Trump que definiu mulheres do Brasil como "raça maldita"

Amanda Ungaro foi casada com Paolo Zampolli até 2023. Reprodução @paolozampolli / Instagram

A ex-modelo brasileira Amanda Ungaro, 41 anos, é a ex-esposa do italiano Paolo Zampolli, que causou polêmica ao classificar as mulheres brasileiras como "raça maldita", e afirmar que elas são "programadas" para causar confusão. As declarações foram dadas em entrevista à emissora estatal italiana RAI.

Zampolli é empresário e assessor especial de Donald Trump para assuntos globais dos Estados Unidos.

Eles foram casados por quase 20 anos e se conheceram em 2002, em uma boate em Nova York. Na época, ela tinha 19 e ele 32. Atualmente, segundo o Estadão, os dois vivem uma batalha judicial pela guarda do filho de 16 anos.

Quem é Amanda Ungaro

Nascida em Londrina, no Paraná, Amanda começou na carreira de modelo aos 13 anos. Ela viajou por países como Itália, Alemanha, Japão e Coreia do Sul antes de chegar aos Estados Unidos, em 2002, quando ela tinha 17 anos. Ela conheceu Zampolli no mesmo ano.

Ela deixou a indústria da moda em 2010, após virar mãe. Na mesma época, começou a atuar como embaixadora de Granada, uma ilha no Caribe com cerca de 100 mil habitantes, na Organização das Nações Unidas (ONU).

O casamento dela com o empresário italiano terminou em 2023, após mensagens enviadas por Zampolli a uma profissional do sexo virem à público.

Ela continuou morando nos Estados Unidos e se casou novamente em 2025, mas acabou sendo deportada em junho, após ser detida pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE). Atualmente, ela mora no Rio de Janeiro.

Conforme informações do The New York Times, o pedido para deportação de Amanda teria partido do ex-marido, o que ele nega.

Polêmicas de Zampolli

Uma das falas polêmicas de Zampolli fez referência à ex-companheira, afirmando que as mulheres brasileiras causam confusão com todo mundo e que Amanda não seria a primeira.

Na sequência da entrevista, o assessor de Trump é questionado se as mulheres brasileiras têm pré-disposição "genética" para causar confusão.

— Mulheres brasileiras são programadas — declarou Zampolli.

— Para extorquir? — perguntou o jornalista da RAI.

— Não, para causar confusão — concluiu o assessor.

Em outro momento da entrevista, o repórter da RAI questiona Zampolli sobre uma amiga de sua ex-companheira.

— Quem é a amiga dela? — perguntou o repórter.

No entanto, ele não contextualizou sobre quem estava falando. Neste momento, o assessor de Trump subiu o tom e proferiu xingamentos às mulheres brasileiras. Em sua resposta, ele cita o nome Lidia, mas não detalha quem ela é.