Queda de ônibus em abismo deixa 14 mortos no Equador

Catorze pessoas morreram e 29 ficaram feridas na quarta-feira (15) depois que o ônibus no qual viajavam caiu em um abismo no sul do Equador, informou o Serviço de Segurança Ecu911.

O balanço inicial registrava 11 mortos e 20 feridos, que foram levados para hospitais da cidade de Cuenca.

Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortalidade no país sul-americano.

No ano passado, duas mil pessoas morreram por esse mesmo motivo. O maior número foi registrado em 2023, com 2.373 mortes, ou seja, um óbito a cada quatro horas, segundo dados oficiais.

O acidente de quarta-feira aconteceu no setor de Molleturo, na província andina de Azuay, que tem Cuenca como capital, a terceira maior cidade do Equador.

Sem detalhar o número de ocupantes, o ECU911 indicou que o ônibus saiu da pista, despencou por um abismo e acabou pegando fogo.