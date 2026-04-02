Quatro crianças morrem esfaqueadas em creche em Uganda

Quatro crianças morreram esfaqueadas nesta quinta-feira (2) em Kampala, capital de Uganda, por um homem que foi detido, anunciou a polícia, que desconhece a motivação do ato.

Segundo o jornal ugandense Monitor, citando testemunhas, as crianças tinham entre dois e três anos.

A porta-voz da polícia de Kampala, Racheal Kawala, explicou em um comunicado que o "trágico incidente" ocorreu em uma creche no bairro de Ggaba, na capital, "onde um suspeito esfaqueou brutalmente e matou quatro crianças".

"O suspeito foi detido e o motivo destes assassinatos continua sendo investigado", acrescentou.