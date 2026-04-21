Quase 7.900 migrantes morreram ou desapareceram em rotas migratórios em 2025

Quase 7.900 pessoas morreram em rotas migratórias em 2025, informa um relatório da agência de migração das Nações Unidas divulgado nesta terça-feira (21).

O Projeto Migrantes Desaparecidos, da Organização Internacional para as Migrações (OIM), "documentou mais de 80.000 mortes e desaparecimentos durante processos migratórios desde 2014", afirmou a agência.

"Embora os números representem apenas o limite mínimo do verdadeiro número de pessoas afetadas, os dados ressaltam, no entanto, a necessidade de uma ação urgente para acabar com as mortes de migrantes", afirma o relatório.

"As quase 8.000 mortes registradas em 2025 marcam a continuidade e o agravamento de um fracasso mundial em acabar com estas mortes evitáveis", afirmou a OIM em seu relatório anual sobre o tema.

Apesar do número elevado em 2025, o resultado foi inferior ao recorde de 9.200 migrantes mortos registrado em 2024, segundo a OIM.

De acordo com a OIM, a queda registrada no ano passado "está vinculada em parte a uma redução real do número de pessoas que tentam seguir pelas rotas migratórias irregulares e perigosas", em particular no continente americano.

"Mas também se explica pelas restrições financeiras impostas aos atores humanitários que documentam as mortes de migrantes nos principais corredores migratórios", acrescentou a organização com sede em Genebra.

Desde o início de 2026, a OIM registrou 1.723 mortos ou desaparecidos nas rotas migratórias.