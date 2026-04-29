Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia no 'Dia da Vitória' da Rússia na 2ª Guerra

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs um cessar-fogo na Ucrânia para o "Dia da Vitória", celebrado em 9 de maio, data em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial.

A proposta, segundo Putin, foi aprovada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem ele conversou nesta quarta, 29, por telefone.

Putin disse estar preparado "para declarar um cessar-fogo durante as comemorações do Dia da Vitória", declarou seu assessor diplomático, Yuri Ushakov, a jornalistas. Ele acrescentou que Trump "apoiou ativamente esta iniciativa" para um dia que "comemora nossa vitória comum".

O Dia da Vitória é um raro evento histórico reverenciado por todos os atores políticos russos no período pós-soviético. As celebrações anuais contam com enormes desfiles militares na Praça Vermelha, em Moscou, e nas principais cidades do país, apresentando os mais recentes armamentos, tanques, jatos de combate e mísseis balísticos intercontinentais.

Este ano, porém, a celebração será reduzida por motivos de segurança, devido à ameaça de ataques ucranianos. Desde 2023, a Ucrânia se afastou da tradição russa e passou a celebrar a vitória de 1945 em 8 de maio, assim como os países ocidentais.

UE aprova empréstimo para a Ucrânia

Na semana passada, a União Europeia aprovou um pacote de empréstimo substancial para ajudar a Ucrânia a atender suas necessidades econômicas e militares pelos próximos dois anos por conta da guerra. A UE também aprovou uma nova série de sanções contra a Rússia por sua guerra na Ucrânia. A Ucrânia precisa desesperadamente dos 90 bilhões de euros (US$ 106 bilhões) da UE para sustentar sua economia devastada pela guerra e ajudar a manter as forças russas sob controle.

A aprovação política para o pacote veio depois que o petróleo russo voltou a fluir para a Eslováquia através do oleoduto Druzhba, que atravessa a Ucrânia. O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, saudou o desenvolvimento, chamando-o de "boa notícia".