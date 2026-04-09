Putin anuncia cessar-fogo com Ucrânia para Páscoa ortodoxa neste fim de semana

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou um cessar-fogo com a Ucrânia durante a Páscoa ortodoxa neste fim de semana, informou o Kremlin nesta quinta-feira (9), após Kiev também ter proposto uma pausa nas hostilidades.

No início da semana, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que havia transmitido uma proposta de trégua para essas datas por meio dos Estados Unidos, cujo governo lidera as negociações para encerrar o conflito que já dura quatro anos.

O Kremlin declarou em um comunicado que, por decisão do presidente Putin, é estabelecido um cessar-fogo por ocasião da Páscoa ortodoxa "das 16h00 [10h00 de Brasília] de 11 de abril até o final do dia 12 de abril de 2026".

Ao Estado-Maior "foi dada a instrução de cessar as operações de combate em todas as direções durante esse período", acrescentou, embora tenha ressaltado que as tropas estão preparadas para "responder a qualquer possível provocação do inimigo".

"Partimos do princípio de que a parte ucraniana seguirá o exemplo da Federação da Rússia", afirmou.

Várias rodadas de negociações lideradas pelos Estados Unidos não conseguiram um acordo entre as partes em conflito, e o diálogo se estagnou ainda mais com a atenção de Washington voltada para a guerra no Irã.

As negociações pareciam em impasse, já que Moscou exige concessões territoriais e políticas de Kiev que Zelensky rejeitou por considerá-las equivalentes a uma capitulação.

A guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa de fevereiro de 2022, já custou centenas de milhares de vidas e deslocou milhões de pessoas, tornando-se o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.