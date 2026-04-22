Projeto de lei quer proibir nascidos a partir de 2009 de comprar cigarros por toda a vida no Reino Unido; entenda

O PL faz parte de uma série de iniciativas para reforçar as medidas de saúde preventiva. Nopphon / stock.adobe.com

O parlamento britânico aprovou nesta quarta-feira (22) projeto de lei que proíbe nascidos a partir de 1º de janeiro de 2009 de comprar cigarros e vapes durante toda a vida.

A Lei de Tabaco e Vapes busca impedir que pessoas nascidas a partir desta data, atualmente com 17 anos, desenvolvam o hábito de fumar.

Segundo o ministro da Saúde, Wes Streeting, a aprovação do projeto é um "momento histórico para a saúde da nação", e levará à "primeira geração livre do fumo, com proteção vitalícia contra vícios e danos".

Assim que for sancionado, tornando-se lei, a normativa permitirá que o governo amplie a proibição do produto em áreas externas, como parques infantis e locais próximos a escolas e hospitais.

O projeto de leite faz parte de uma série de iniciativas para aliviar a pressão a longo prazo sobre o Serviço Nacional de Saúde e reforçar as medidas de saúde preventiva.