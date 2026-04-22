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"Momento histórico"
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Projeto de lei quer proibir nascidos a partir de 2009 de comprar cigarros por toda a vida no Reino Unido; entenda

Texto foi aprovado pelo parlamento britânico nesta quarta-feira e ainda precisa ser sancionado 

Zero Hora

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