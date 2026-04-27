Prisão de chefe criminoso provoca bloqueios na fronteira entre México e EUA

A captura do líder de uma organização criminosa na cidade mexicana de Reynosa, na fronteira com os Estados Unidos, gerou bloqueios de estradas e atos de vandalismo, informaram autoridades nesta segunda-feira (27).

Trata-se de Alexander "N" -- por lei os sobrenomes não são divulgados --, apontado como "alvo prioritário" e integrante de uma organização criminosa que atua no estado de Tamaulipas (noroeste), informou o porta-voz da Secretaria de Segurança regional na rede social X.

A prisão provocou uma reação de parte dos criminosos, que montaram oito bloqueios em estradas que ligam Reynosa a três localidades vizinhas no México.

Segundo o porta-voz da Secretaria de Segurança de Tamaulipas, a ordem já foi restabelecida pelas autoridades e não há registro de vítimas dessas ações.

Desde o amanhecer, usuários de redes sociais alertaram a população em Reynosa para que não saíssem de suas casas, após relatos de barricadas com pneus incendiados nas ruas e tiroteios.

Segundo a imprensa mexicana, o alvo da operação é Alexander Benavides Flores, conhecido como "R9", que seria líder do grupo Los Metros.

Essa organização é uma das facções que surgiram do Cartel do Golfo, enfraquecido há mais de uma década após a captura de seus líderes.

Com cerca de 690.000 habitantes, Reynosa faz fronteira com a cidade americana de McAllen, no Texas, e foi um dos bastiões do Cartel do Golfo, que chegou a ser uma das organizações criminosas mais poderosas do México.