Príncipe herdeiro do Irã é atacado com suco de tomate após entrevista na Alemanha

O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, foi atingido por um suco de tomate nesta quinta-feira, 23, enquanto deixava um prédio em Berlim. Pahlavi tinha acabado de sair de uma entrevista coletiva, durante a qual criticou o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. O incidente ocorreu do lado de fora do prédio de uma associação de jornalistas alemães.

Segundo a polícia, suco de tomate cobriu as costas e o pescoço de Pahlavi, que não pareceu ter ficado ferido e acenou para os seus apoiadores antes de entrar em um carro e deixar o local.

Quem é Pahlavi?

Pahlavi é filho do ex-xá do Irã, que era tão amplamente rejeitado que milhões de pessoas foram às ruas em 1979 para tirá-lo do poder. Ainda assim, Pahlavi tenta se posicionar como uma figura no futuro político de seu país, embora não esteja claro quanto apoio ele tem dentro do Irã após quase 50 anos no exílio.

Centenas de seus apoiadores se manifestaram nesta quinta-feira perto do prédio do parlamento alemão, segundo a agência de notícias Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Pahlavi, que não foi convidado a se reunir com representantes do governo alemão durante a sua visita a Berlim, afirmou nesta quinta-feira que o acordo de cessar-fogo pressupõe que o comportamento do governo iraniano vá mudar e que "você vai lidar com pessoas que de repente se tornaram pragmáticas".

"Eu não vejo isso acontecendo", disse ele. "Não estou dizendo que a diplomacia não deva ter uma chance, mas acho que a diplomacia já teve chances suficientes."