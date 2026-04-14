Principais previsões econômicas do FMI

Lista das principais previsões econômicas publicadas nesta terça-feira (14) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2026 e 2027.

Os números entre parênteses representam as revisões em pontos percentuais na comparação com as previsões de janeiro.

Crescimento do PIB

2026 2027

Mundo 3,1% (-0,2) 3,2% (=)

Países avançados 1,8% (=) 1,7% (=)

EUA 2,3% (-0,1) 2,1% (+0.1)

Zona do euro 1,1% (-0,2) 1,2% (-0,2)

Alemanha 0,8% (-0,3) 1,2% (-0,3)

França 0,9% (-0,1) 0,9% (-0,3)

Itália 0,5% (-0,2) 0,5% (-0,2)

Espanha 2,1% (-0,2) 1,8% (-0,1)

Japão 0,7% (=) 0,6% (=)

Reino Unido 0,8% (-0,5) 1,3% (-0,2)

Canadá 1,5% (-0,1) 1,9% (=)

Países em desenvolvimento e economias emergentes3,9% (-0,3) 4,2% (0,1)

China 4,4% (-0,1) 4,0% (=)

Índia 6,5% (+0,1) 6,5% (+0,1)

Europa emergente e em desenvolvimento2,0% (-0,3) 2,1% (-0,3)

Rússia 1,1% (+0,3) 1,1% (+0,1)

América Latina e Caribe 2,3% (+0,1) 2,7% (=)

Brasil 1,9% (+0,3) 2,0% (-0,3)

México 1,6% (+0,1) 2,2% (+0,1)

Oriente Médio, África do Norte, Paquistão e Afeganistão1,9% (-2,0) 4,6% (+0,6)

África subsaariana 4,3% (-0,3) 4,4% (-0,2)

Nigéria 4,1% (-0,3) 4,3% (+0,2)

África do Sul 1,0% (-0,4) 1,3% (-0,2)

Comércio internacional (alta do volume comercial)

2026 2027

Mundo 2,8% (+0,2) 3,8% (+0,7)

Inflação

2026 2027

Mundo 4,4% (+0,6) 3,7% (+0,3)

Países avançados 2,8% (+0,6) 2,2% (+0,1)

Países em desenvolvimento e economias emergentes (sem a Venezuela)5,5% (+0,7) 4,6% (+0,3)