Principais previsões econômicas do FMI

Lista das principais previsões econômicas publicadas nesta terça-feira (14) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2026 e 2027.
Os números entre parênteses representam as revisões em pontos percentuais na comparação com as previsões de janeiro.
Crescimento do PIB
2026 2027
Mundo 3,1% (-0,2) 3,2% (=)
Países avançados 1,8% (=) 1,7% (=)
EUA 2,3% (-0,1) 2,1% (+0.1)
Zona do euro 1,1% (-0,2) 1,2% (-0,2)
Alemanha 0,8% (-0,3) 1,2% (-0,3)
França 0,9% (-0,1) 0,9% (-0,3)
Itália 0,5% (-0,2) 0,5% (-0,2)
Espanha 2,1% (-0,2) 1,8% (-0,1)
Japão 0,7% (=) 0,6% (=)
Reino Unido 0,8% (-0,5) 1,3% (-0,2)
Canadá 1,5% (-0,1) 1,9% (=)
Países em desenvolvimento e economias emergentes3,9% (-0,3) 4,2% (0,1)
China 4,4% (-0,1) 4,0% (=)
Índia 6,5% (+0,1) 6,5% (+0,1)
Europa emergente e em desenvolvimento2,0% (-0,3) 2,1% (-0,3)
Rússia 1,1% (+0,3) 1,1% (+0,1)
América Latina e Caribe 2,3% (+0,1) 2,7% (=)
Brasil 1,9% (+0,3) 2,0% (-0,3)
México 1,6% (+0,1) 2,2% (+0,1)
Oriente Médio, África do Norte, Paquistão e Afeganistão1,9% (-2,0) 4,6% (+0,6)
África subsaariana 4,3% (-0,3) 4,4% (-0,2)
Nigéria 4,1% (-0,3) 4,3% (+0,2)
África do Sul 1,0% (-0,4) 1,3% (-0,2)
Comércio internacional (alta do volume comercial)
2026 2027
Mundo 2,8% (+0,2) 3,8% (+0,7)
Inflação
2026 2027
Mundo 4,4% (+0,6) 3,7% (+0,3)
Países avançados 2,8% (+0,6) 2,2% (+0,1)
Países em desenvolvimento e economias emergentes (sem a Venezuela)5,5% (+0,7) 4,6% (+0,3)
* AFP