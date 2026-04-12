Primeiro-ministro Viktor Orbán reconhece derrota 'dolorosa' nas eleições na Hungria

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, reconheceu a derrota nas eleições parlamentares deste domingo (12) diante de seu rival conservador, Péter Magyar, que prometeu "uma mudança do sistema".

"Os resultados da eleição, embora ainda não sejam definitivos, são claros e compreensíveis; para nós, são dolorosos, mas inequívocos", disse Orbán, que dirige o país da Europa Central há 16 anos.

"Não nos foi confiada a responsabilidade e a oportunidade de governar. Parabenizo o partido vencedor", afirmou.

Magyar afirmou que Orbán lhe concedeu a vitória nas eleições parlamentares em uma ligação.

"Acabou de ligar para nos felicitar pela nossa vitória", escreveu Magyar nas redes sociais.

Segundo dados do Escritório Eleitoral, após a apuração de 66,69% das cédulas, o partido Tisza, de Magyar, pode conquistar 137 dos 199 assentos da Assembleia húngara, uma supermaioria de dois terços que lhe permite realizar reformas constitucionais.