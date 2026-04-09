Primeiro-ministro do Reino Unido defende plano prático para Ormuz após conversa com Trump

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversou na noite desta quinta-feira, 9, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acordo de cessar-fogo no Irã, afirmando que estão "na próxima etapa" para encontrar uma solução para o conflito.

De acordo com um comunicado publicado pelo governo britânico, Starmer - que está no Catar - falou sobre as discussões com líderes e militares da região do Golfo sobre a "necessidade de estabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz". Os dois líderes discutiram a necessidade de um plano "prático" para que o tráfego de navios volte a fluir "o mais rápido possível".

O fluxo de navios no Estreito de Ormuz ainda não foi completamente restabelecido. De acordo com a S&P Market Intelligence, apenas cinco passaram pela via na quarta-feira, enquanto a empresa de rastreamento de embarcações MarineTraffic informou que mais de 400 embarcações permanecem encalhadas no local. Hoje, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que a gestão do estreito "será levada a uma nova fase", mas sem conceder detalhes.