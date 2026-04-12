Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, reconhece derrota nas eleições e encerra 16 anos no poder

Orbán classificou o resultado como "doloroso". Attila KISBENEDEK / AFP

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, reconheceu a derrota nas eleições realizadas neste domingo (12). Representando o Fidesz, ele encerra um ciclo de 16 anos no poder, considerado também uma das vozes mais influentes da extrema-direita.

A apuração final ainda não foi divulgada, mas os resultados oficiais iniciais mostram o líder da oposição, Péter Magyar, dominando a eleição. O candidato integra o partido de centro-direita Respeito e Liberdade, conhecido como Tisza.

Orbán classificou o resultado como "doloroso":

— Eu parabenizei o partido vencedor. Vamos servir à nação húngara e à nossa pátria também a partir da oposição.

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Por sua vez, Magyar publicou nas redes sociais que “o presidente Viktor Orbán acaba de me parabenizar por telefone pela nossa vitória”.

Orbán foi eleito primeiro-ministro pela primeira vez em 1998, governando a Hungria por quatro anos. Ele retornou ao poder em 2010 e, até então, permaneceu no cargo.