Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, reconhece derrota nas eleições e encerra 16 anos no poder

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, reconheceu a derrota nas eleições realizadas neste domingo (12). Representando o Fidesz, ele encerra um ciclo de 16 anos no poder, considerado também uma das vozes mais influentes da extrema-direita.
A apuração final ainda não foi divulgada, mas os resultados oficiais iniciais mostram o líder da oposição, Péter Magyar, dominando a eleição. O candidato integra o partido de centro-direita Respeito e Liberdade, conhecido como Tisza.
Orbán classificou o resultado como "doloroso":
— Eu parabenizei o partido vencedor. Vamos servir à nação húngara e à nossa pátria também a partir da oposição.
Por sua vez, Magyar publicou nas redes sociais que “o presidente Viktor Orbán acaba de me parabenizar por telefone pela nossa vitória”.
Orbán foi eleito primeiro-ministro pela primeira vez em 1998, governando a Hungria por quatro anos. Ele retornou ao poder em 2010 e, até então, permaneceu no cargo.
Segundo dados do Escritório Eleitoral, após a apuração de 66,69% das cédulas, o partido Tisza, de Magyar, pode conquistar 137 dos 199 assentos da Assembleia húngara, uma supermaioria de dois terços que lhe permite realizar reformas constitucionais.