Primeiro escalão do governo americano vai às redes defender discurso de Trump

Integrantes do primeiro escalão do governo dos Estados Unidos foram às redes sociais defender o presidente Donald Trump após o pronunciamento à nação realizado na noite desta quarta-feira, 1.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse no X que a "força econômica" dos Estados Unidos alimenta a força militar do país e que o Trump está garantindo a segurança e a prosperidade dos americanos por muitas gerações com as decisões que toma.

Já Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou no X que Trump fez um discurso impactante e que a liderança do presidente envia uma mensagem ao mundo de que o país defenderá seu povo e seus interesses e manterá a paz por meio da força.