Primeira-ministra do Japão surpreende Macron com golpe de 'Dragon Ball' em evento

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, surpreendeu o presidente da França, Emmanuel Macron, o golpe 'Kamehameha', do anime japonês Dragon Ball. A brincadeira rendeu risos e aconteceu após uma reunião focada na cooperação internacional entre a França e o Japão, em Tóquio, nesta quarta-feira, 1º.

No desenho, o personagem principal, Goku, junta as mãos abertas em direção ao oponente e lança um feixe de energia.

Durante o evento, Macron pediu um cessar-fogo no Oriente Médio. Depois, afirmou que ambos os países acreditam no direito internacional, na ordem internacional e nos valores democráticos. "É por isso que... defendemos um cessar-fogo, calma e a livre passagem pelo Estreito de Ormuz", disse.

Takaichi disse que os dois líderes concordaram sobre a importância de reduzir rapidamente a escalada do conflito e garantir a segurança da via marítima estratégica e o fornecimento estável de mercadorias.

"Com o ambiente internacional cada vez mais severo, acredito que é especialmente significativo que os líderes do Japão e da França aprofundem nossa amizade e cooperação", declarou Takaichi em entrevista coletiva conjunta no Palácio de Akasaka, em Tóquio.

Os líderes também disseram ter concordado em aprofundar a cooperação em defesa, desenvolvimento de terras raras, energia nuclear, espaço e outras áreas.

Nos últimos anos, Japão e França reforçaram sua cooperação em defesa no Indo-Pacífico. A França, que mantém tropas, cidadãos e recursos na região, busca proteger seus interesses e demonstrar presença ao lado de democracias alinhadas, preocupadas com a crescente influência da China.

Na terça-feira, o ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, e sua homóloga francesa, Catherine Vautrin, assinaram um roteiro de cooperação em defesa entre os dois países, que prevê mais exercícios militares conjuntos e intercâmbios no Indo-Pacífico. Separadamente, os ministros do Comércio de Japão e França firmaram um acordo para um projeto conjunto de terras raras.

A China controla a maior parte da produção global de terras raras, usadas na fabricação de ímãs potentes e resistentes ao calor em setores como defesa e veículos elétricos.

Macron e Takaichi também disseram ter concordado em cooperar no desenvolvimento de um reator rápido e em um programa de reciclagem de combustível nuclear, área em que o Japão enfrenta dificuldades.

Na quinta-feira, Macron e Takaichi devem visitar uma empresa especializada em tecnologia de remoção de detritos espaciais, como parte da cooperação entre os dois países na área espacial. Em seguida, Macron terá um encontro de cortesia com o imperador Naruhito e participará de um almoço no palácio antes de seguir viagem para a Coreia do Sul.