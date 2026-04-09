Presidente do Irã diz que ataques de Israel ao Líbano tornam negociações 'sem sentido'

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que a continuidade dos ataques de Israel ao Líbano "tornará as negociações sem sentido" e indicou que Teerã manterá postura firme diante de violações do cessar-fogo, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.

Segundo ele, "nossas mãos permanecem no gatilho", em declaração semelhante à de Benjamin Netanyahu, na véspera, e o país "nunca abandonará seus irmãos e irmãs libaneses".

Pezeshkian classificou as ofensivas israelenses como "violação flagrante" do acordo inicial de trégua e um "sinal perigoso de engano e falta de compromisso" com eventuais entendimentos.

Na mesma linha, o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que violações do cessar-fogo com Estados Unidos e Israel "acarretam custos explícitos e respostas fortes", em publicação no X, em meio a dúvidas sobre o alcance do acordo anunciado nesta semana.

Ghalibaf reforçou que o Líbano e o chamado "Eixo da Resistência", aliados de Teerã, são "parte inseparável" de qualquer entendimento de trégua, sugerindo que ataques no território libanês podem comprometer o acordo. Segundo esse posicionamento, "não há espaço para negação ou recuo" sobre a inclusão do Líbano nas negociações.