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Presidente do Irã diz não ser inimigo dos EUA e afirma que Trump tenta enganar o povo norte-americano

Em carta inédita desde o início do conflito, líder iraniano pede diálogo direto e afirma que as ações do Irã são respostas baseadas na legítima defesa

Zero Hora

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