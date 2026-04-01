Presidente do Irã diz não ser inimigo dos EUA e afirma que Trump tenta enganar o povo norte-americano

Pezeshkian (direita) faz uma distinção entre o governo Trump e o povo dos Estados Unidos. Kenny HOLSTON/Iranian Presidency / AFP

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que o país não tem inimizade com o povo norte-americano e nem apresenta uma ameaça aos Estados Unidos. Pezeshkian ainda acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, de enganar os próprios cidadãos.

Divulgado pela imprensa estatal iraniana nesta quarta-feira (1º), uma carta endereçada aos EUA pede que os norte-americanos questionem se Washington "está realmente colocando os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar" ou se atua "como representante de Israel". Pezeshkian afirma ainda que Trump estaria disposto a lutar "até o último soldado americano".

Segundo o governo iraniano, esta foi a primeira comunicação direta direcionada à população dos EUA desde o início do conflito no Oriente Médio. As informações são do g1.

Na carta, Pezeshkian faz uma distinção entre o governo e o povo dos Estados Unidos:

"O povo iraniano não nutre qualquer inimizade contra outras nações, incluindo os povos da América, da Europa ou dos países vizinhos".

O presidente afirma ainda que as ações do Irã são respostas baseadas na legítima defesa.

"O que o Irã fez — e continua a fazer — é uma resposta ponderada, baseada na legítima defesa, e de forma alguma a iniciação de uma guerra ou agressão", afirma a carta.

O documento atribui o início das hostilidades entre o Irã e o Ocidente a 1953, ano do golpe de Estado que derrubou o então primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, operação articulada pela CIA e pelo MI6, serviço de inteligência do Reino Unido.