Presidente de Taiwan acusa China de pressão e cancela viagem ao Sul da África

O presidente de Taiwan, Lai Ching-Te, decidiu cancelar nesta terça-feira, 21, uma viagem que faria para Eswatini, no sul da África, alegando "ações coercitivas" por parte da China para que países ao longo da rota do voo não liberassem seus espaços aéreos. "Antes da minha visita a Eswatini, vários países ao longo da nossa rota de voo revogaram abruptamente a autorização de sobrevoo sob pressão da China", alegou o líder taiwanês em postagem no X.