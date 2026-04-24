Presidente colombiano chega à Venezuela na 1ª visita de um chefe de Estado após a queda de Maduro

O presidente colombiano, Gustavo Petro, chegou à Venezuela nesta sexta-feira (24) para uma reunião bilateral com a presidente interina, Delcy Rodríguez, com foco em segurança de fronteiras e cooperação energética.

Esta é a primeira visita oficial de um chefe de Estado ao país desde a captura de Nicolás Maduro pelas forças americanas em janeiro. Petro, um aliado próximo de Maduro, condenou as operações militares em solo venezuelano e inicialmente descreveu a captura como um "sequestro".