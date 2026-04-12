Premiê italiana parabeniza Magyar por vitória e agradece Orbán por intensa colaboração

Assim como diversos líderes europeus, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, parabenizou Péter Magyar, líder da oposição da Hungria, que venceu as eleições parlamentares do país neste domingo, 12. Ela agradeceu ainda a parceria nos últimos anos com o atual premiê húngaro, Viktor Orbán.

"Parabéns a Péter Magyar pela clara vitória eleitoral. Agradeço ao meu amigo Viktor Orbán pela intensa colaboração destes anos, e sei que mesmo na oposição ele continuará a servir sua nação", escreveu ela, na rede social X Meloni, que manteve boa relação com Orbán nos últimos anos.