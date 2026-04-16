Polícia investiga ameaça de bomba em casa do irmão do papa Leão XIV nos EUA

A polícia investiga uma ameaça de bomba registrada na quarta-feira, 15, na casa de John Prevost, irmão do papa Leão XIV. A casa fica na região de Chicago, nos Estados Unidos. Buscas não encontraram explosivos ou materiais perigosos. As informações são da agência de notícias Reuters.

A ameaça foi registrada na residência de John Prevost em New Lenox, Illinois, segundo veículos de imprensa locais que citaram a polícia, diz a Reuters. A polícia de New Lenox não respondeu a pedidos de comentário da agência sobre o caso.

A ameaça ocorre após o presidente Donald Trump atacar o papa Leão XIV, o primeiro papa dos Estados Unidos, no último domingo, 12, por conta das críticas do pontífice à guerra no Irã. Leão é originalmente de Chicago.

Conforme a Reuters, a polícia de New Lenox recebeu a denúncia de ameaça de bomba em uma residência privada na noite de quarta-feira e realizou a retirada de pessoas de casas próximas enquanto realizava as buscas na área.

Mas os investigadores determinaram que a ameaça não tinha fundamento. O local não apresentava explosivos ou materiais perigosos, disse a polícia em comunicado.

Mesmo assim, as autoridades disseram que as investigações devem continuar para identificar a origem do falso alerta.

Leão deu declarações incomumente duras em Camarões nesta quinta-feira, 16. Ele criticou os líderes que gastam bilhões em guerras e afirmou que o mundo está sendo devastado por um punhado de tiranos.