Polícia boliviana captura um dos criminosos mais procurados da Colômbia

Um dos criminosos mais procurados da Colômbia, com duas ordens de captura internacionais por casos de homicídio e desaparecimento forçado, foi detido após uma troca de tiros na Bolívia, informou a polícia local nesta terça-feira (7).

Jorge Isaac Campaz, líder máximo do grupo armado Los Espartanos, que opera violentamente na cidade portuária colombiana de Buenaventura, foi detido junto com outras 13 pessoas, 11 delas colombianas e duas bolivianas, durante uma operação na cidade de Santa Cruz, na qual não houve feridos.

"Ele tem notificação vermelha internacional por crimes de associação criminosa, fabricação, tráfico e porte de armas, homicídio e outras infrações", afirmou o coronel da polícia Pompeo Sánchez, em declarações à emissora de TV Red Uno.

O governo regional de Valle del Cauca, na Colômbia, confirmou em separado, nas suas redes sociais, a detenção e identificou Campaz, conhecido como "Mapaya", como o "líder máximo" da rede criminosa, sobre quem pesavam duas ordens de prisão internacionais.

"Ele vinha praticando atividades criminosas há 14 anos", indicou a instituição.

O grupo Los Espartanos mantém uma violenta disputa territorial com outro grupo denominado Los Shottas pelo controle territorial do porto de Buenaventura, o mais importante do país por seu comércio e pesca, situado na região de Valle del Cauca.

Esta facção tentou firmar um acordo de paz para renunciar às armas com o governo de Gustavo Petro e diminuir a violência no país. Este processo segue em andamento, apesar dos percalços.

O governo boliviano não informou que decisão vai tomar sobre Campaz.