Plano de 10 pontos divulgado pelo Irã não é o mesmo que os EUA receberam, diz Casa Branca

O plano de dez pontos divulgado publicamente pelo Irã não é o que Washington recebeu e que serve de base para as negociações, declarou uma fonte do alto escalão da Casa Branca nesta quarta-feira (8).

"O documento ao qual a imprensa se refere não é o plano em que estamos trabalhando. Não vamos negociar publicamente", disse a fonte, que pediu anonimato, após o presidente Donald Trump mencionar um plano "viável" apresentado pelo Irã na terça-feira.

Uma frágil trégua foi anunciada por Trump pouco antes do fim de seu ultimato contra o Irã na terça-feira, e depois confirmada com declarações divergentes por Teerã.

Trump havia dito em sua declaração que se tratava de um cessar-fogo de duas semanas, que abriria negociações, em princípio diretas.

"Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que é uma base viável sobre a qual negociar", explicou em sua mensagem.

A mídia estatal iraniana publicou em seguida um plano de dez pontos que incluía, de forma destacada, a manutenção do controle iraniano sobre a estratégica via marítima do Estreito de Ormuz, o fim das sanções internacionais contra o país e a "aceitação" do enriquecimento de urânio.

Esses pontos contradizem as declarações públicas de Washington sobre o que quer que o Irã faça.