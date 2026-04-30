Piloto comercial relata colisão com drone perto de aeroporto nos EUA

O piloto de um voo comercial afirmou nesta quarta-feira (29) que seu avião pode ter sido atingido por um drone a centenas de metros de altitude enquanto se preparava para pousar em um aeroporto nos Estados Unidos.

As gravações da conversa entre a torre de controle aéreo em San Diego, na Califórnia, e um voo da United Airlines revelam que o piloto acreditou que seu Boeing 737 pode ter feito contato com um pequeno dispositivo aéreo.

O incidente ocorreu por volta das 08h30 locais (13h30), 90 minutos depois de a aeronave decolar de San Francisco, a uma altitude de cerca de 900 metros.

"Era tão pequeno que não consegui ver", disse o piloto aos controladores, que pediram mais detalhes sobre o possível impacto com um drone.

"Era vermelho (...) era brilhante", acrescentou.

Minutos antes, o piloto havia contatado a torre de controle para perguntar se outros aviadores haviam relatado algo incomum no céu.

"Acho que acabei de ver um pequeno objeto vermelho (...) a cerca de 1.000 pés abaixo de nós, à nossa direita", afirmou o piloto.

Um porta-voz da United Airlines confirmou o possível avistamento de um drone, mas disse que não houve danos nem feridos entre os 48 passageiros e seis membros da tripulação a bordo.

"O voo United 1980 relatou um possível drone antes de chegar a San Diego", informou o comunicado da companhia aérea.

"O voo pousou com segurança, e os passageiros desembarcaram normalmente no portão. Nossa equipe de manutenção não encontrou nenhum dano após uma inspeção detalhada da aeronave."

As regras da Administração Federal de Aviação (FAA) proíbem o uso de drones acima de 400 pés de altitude (121,92 metros), a menos que haja autorização específica, e os operadores devem evitar espaços aéreos restritos, incluindo áreas próximas a aeroportos.