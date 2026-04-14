Phil Collins, Iron Maiden e Oasis entram para o Hall da Fama do Rock

O cantor britânico Phil Collins, a lendária banda de metal Iron Maiden e o grupo Oasis entrarão para o Hall da Fama do Rock and Roll este ano, segundo o anúncio feito na segunda-feira (13).

A classe de indicados em 2026, que inclui ainda os grupos Joy Division/New Order, o cantor Billy Idol, a cantora Sade, o coletivo de hip hop Wu-Tang Clan e o cantor de R&B Luther Vandross, será oficialmente incorporada ao templo do Rock and Roll durante uma cerimônia em 14 de novembro, em Los Angeles.

O anúncio dos novos integrantes da instituição aconteceu durante um episódio ao vivo do programa "American Idol", apresentado por Pat Benatar e Neil Giraldo.

Phil Collins, que dominou as rádios FM na década de 1980, é um dos poucos cantores, ao lado de Michael Jackson e Paul McCartney, que vendeu mais de 100 milhões de discos tanto com seu grupo (Genesis) como na carreira solo.

Os irmãos Noel e Liam Gallagher, do Oasis, retornaram com o grupo após 15 anos de separação, em uma turnê mundial que provocou grande entusiasmo.

Os candidatos ao Hall da Fama do Rock precisam ter lançado seu primeiro álbum comercial pelo menos 25 anos antes da indicação.