Pezeshkian: quebra de compromissos, cerco e ameaças são obstáculos à negociação com EUA

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse nesta quarta-feira, 22, que a quebra de compromissos, o cerco e ameaças representam os principais obstáculos à negociação com os Estados Unidos.

"A República Islâmica do Irã sempre acolheu e acolhe o diálogo e o acordo. A quebra de compromissos, o cerco e as ameaças são o principal obstáculo à negociação real", disse o dirigente iraniano em sua conta no X.

"O mundo é testemunha da retórica hipócrita e da contradição entre as suas alegações e os seus atos", registrou Pezeshkian na publicação, em uma observação indireta à postura do presidente dos EUA, Donald Trump.