Petróleo tem dia de volatilidade por tensões no Oriente Médio

Os preços do petróleo flutuaram com força nesta quinta-feira (23), antes de fecharem em alta pela permanência do bloqueio do Estreito de Ormuz, um fator crucial para um mercado afetado por quase dois meses de guerra no Oriente Médio.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em junho, subiu 3,10%, para 105,07 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em junho, avançou 3,11%, a 95,85 dólares.

Durante a sessão, os preços alternaram entre quedas e altas acentuadas, com ganhos superiores a 5%.

O presidente americano Donald Trump estendeu unilateralmente a trégua com o Irã, por isso "não há temor de novos danos à infraestrutura energética na região do Golfo", opinou Carsten Fritsch, do Commerzbank.

Contudo, o Brent segue acima de 100 dólares devido à "decepção causada pelo fracasso na reabertura do Estreito de Ormuz, somada à tensão" provocada pela incerteza em torno da realização de novas negociações entre Estados Unidos e Irã, indicou o analista.

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, descartou uma retomada do tráfego marítimo pelo estreito enquanto persistir o bloqueio americano aos portos de seu país.

Na semana passada, o mercado tinha se mostrado otimista sobre a possibilidade de um acordo entre Washington e Teerã, mas "a incerteza voltou", afirmou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

"Se as esperanças de uma reabertura no início de maio se esvaem e dão lugar a um panorama mais incerto -junho, julho ou além -, os preços devem subir, tanto do petróleo bruto quanto de seus derivados", opinou Bjarne Schieldrop, da SEB.

Além disso, mesmo que as partes cheguem a um acordo, será necessário garantir que se restabeleça a navegação no Estreito de Ormuz. A questão sobre a possível presença de minas iranianas na área é crucial.

Nesta quinta-feira, Trump emitiu ordens à Marinha para "afundar" todas as embarcações, "por menores que elas sejam [...], que coloquem minas" no estreito.