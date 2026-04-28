Petróleo opera em alta

Os preços do petróleo subiam mais de 2% nesta terça-feira (28), enquanto as Bolsas operavam em queda, diante da expectativa de uma avaliação por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de uma proposta do Irã que, segundo a imprensa, permitiria a reabertura do Estreito de Ormuz.

O barril do Brent do Mar do Norte, referência do mercado internacional, avançava 2,7% e era negociado acima de 110 dólares (US$ 111,17).

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), subia 2,5% e era negociado a 98,78 dólares.

A maioria das Bolsas da Ásia e da Europa operava em baixa. Tóquio e Hong Kong caíram 1% nesta terça-feira, enquanto Xangai recuou 0,2%.

Londres, Paris e Frankfurt iniciaram o dia em queda.