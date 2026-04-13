Petróleo fecha em alta ante bloqueio americano de portos iranianos

Os preços do petróleo retomaram a tendência de alta nesta segunda-feira (13), embora tenham fechado abaixo dos 100 dólares, impulsionados pelo bloqueio americano dos portos do Irã, um dia depois do fracasso dos diálogos entre Washington e Teerã.

Após alcançar 103,87 dólares durante o dia, o preço do barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho avançou 4,37%, aos 99,36 dólares. Já o barril do West Texas Intermediate para entrega em maio subiu 2,60%, aos 99,08 dólares.

O Exército americano anunciou, neste domingo, um bloqueio dos navios que entram ou saem dos portos e das zonas costeiras iranianas a partir das 14h GMT (11h de Brasília), sem dar detalhes. O Irã considerou a medida um ato "ilegal" de "pirataria" e advertiu que atacaria os portos dos vizinhos do Golfo se a segurança de seus portos fosse ameaçada.

"Como a maioria dos navios já está bloqueada, a medida afetará principalmente as exportações de petróleo iraniano, que, em grande parte, haviam sido mantidas" durante a guerra iniciada em 28 de fevereiro, explicou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Os preços do petróleo moderaram sua alta depois que o presidente americano, Donald Trump, assegurou em sua plataforma, Truth Social, que 34 navios haviam cruzado na véspera o Estreito de Ormuz, por onde costumava transitar um quinto do petróleo mundial.

Paralelamente, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu em 500.000 barris sua previsão de crescimento da demanda diária de petróleo no segundo trimestre, justificando a iniciativa pela situação no Oriente Médio, segundo seu informe mensal, publicado nesta segunda-feira.